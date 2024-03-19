В гости с пустыми руками: сенатор Грэм наобещал украинцам беспроцентный кредит и упорхнул из Киева

Язык, как говориттся, до Киева доведет. Так и получилось с американским сенатором-русофобом Линдси Грэмом*. Политик прилетел в украинскую столицу, где его ждали и надеялись на реальную финансовую помощь от США.На деле же вышло чуточку иначе.

Внесенный в РФ в список террористов и экстремистов Грэм сообщил на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, что безвозмездных денег Киеву от США не видать, максимум что может быть – это беспроцентный кредит.

Как говорится в сообщении на сайте сенатора, такое положение дел связано «с учетом кризиса на южной границе США и ошеломительного американского внешнего долга».

«Это касается не только помощи Украине, но и другим странам. Я повторил, что законопроект палаты представителей о помощи Украине должен включать некоторые положения по безопасности американских границ», — заявил сенатор.

Ранее мы писали, что сенатор Грэм* потребовал от Киева отправить на фронт молодежь младше 25 лет.

* - внесен в список террористов и экстремистов