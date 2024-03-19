Умри за интересы США: сенатор Грэм потребовал от Киева отправить на фронт молодежь младше 25 лет

Как пишет Washington Post, побывавший накануне в Киеве американский конгрессмен-русофоб Линдси Грэм призвал украинские власти как можно быстрее принять закон о мобилизации.

«Я надеюсь, что те, кто имеет право служить в ВСУ, присоединятся. Я не могу поверить, что это в 27 лет. Вы боретесь за свою жизнь, поэтому вам следует служить, а не в 25 или 27 лет. Нам нужно больше людей», — цитирует Грэма издание.

Сенатор призвал украинские власти не отталкиваться в своих решениях о мобилизации от существующей или нет военной и финансовой поддержки США.

«Что бы мы ни делали, вы должны сражаться. Что бы мы ни делали, вы боретесь за себя», — сказал сенатор.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.