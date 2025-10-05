В Грузии заявили о попытке организовать грузинский «майдан»

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о пятой попытке партии бывшего президента республики Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» организовать государственный переворот по сценарию украинского «майдана». С таким заявлением он выступил на брифинге.

По словам главы правительства, попытка «нацмайдана» в конечном итоге провалилась.

«Вчера была попытка госпереворота, которая провалилась. Мы видели попытку "Нацмайдана"… "Нацдвижение" в пятый раз пыталась совершить "Майдан"», — подчеркнул Кобахидзе.

В Грузии продолжаются масштабные акции протеста, вызванные результатами выборов в органы местного самоуправления.

Накануне демонстранты перекрыли центральный проспект Руставели в Тбилиси и предприняли штурм президентского дворца. По предварительным данным, пострадали несколько сотрудников правоохранительных органов и журналисты.

Акции начались после объявления о победе правящей партии «Грузинская мечта» на выборах. Основные претензии митингующих связаны с решением властей прекратить курс на евроинтеграцию и обвинениями в тесных связях с Россией.

Ранее президент Молдавии Майя Санду поддержала протесты в Грузии.