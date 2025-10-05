Молдавия поддержала протесты в Грузии

Президент Молдавии Майя Санду выразила поддержку акциям протеста, проходящим в Грузии. Молдавский лидер заявила о солидарности с народом Грузии, который, по ее словам, «защищает свободу и европейское будущее» страны. Соответствующий пост опубликован в соцсети Х.

4 октября в Грузии прошли парламентские выборы, после которых оппозиционные силы организовали масштабную протестную акцию в Тбилиси.

Демонстрации переросли в столкновения с правоохранительными органами, в ходе которых полиция применила слезоточивый газ и физическую силу.

Непосредственным поводом для начала протестов стало заявление правящей партии «Грузинская мечта» о победе на выборах и решении приостановить курс на евроинтеграцию.

Участники акций требуют отставки действующего правительства и возвращения к процессу вступления в Европейский союз (ЕС).

