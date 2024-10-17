В Харьковской области может пройти референдум о вхождении в состав России

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал в беседе с РИА Новости о поступающих ему многочисленных просьбах жителей освобожденных территорий региона провести референдум о вхождении в состав Российской Федерации.

По его словам, общественное мнение харьковчан необходимо изучить более подробно. Ранее Ганчев провел встречу с жителями в селе Граково Харьковской области, которые считают, что регион должен войти в состав РФ.

«Для жителей Харьковской области сейчас не имеет значения гражданство, принимать будут решение не только граждане, которые уже получили гражданство России, есть люди, которые сейчас в Харькове живут, они находятся в оккупации, уверен, пускай не все, но много людей, если бы могли задать нам этот вопрос, они бы тоже его задали», — отметил он.

Ганчев подчеркнул, что люди регулярно обращаются к российской администрации Харьковской области с подобными вопросами. Он же лично полностью поддерживает идею о проведении данного референдума.

«Я полностью на их стороне… Все будет зависеть от реального желания людей, жителей, это должна быть их политическая воля. Мы, конечно, будем ссылаться на общественное мнение, и вот такие вот пожелания граждан — это и есть то самое общественное мнение, о котором я говорю», — сказал Ганчев.

Ранее сообщалось, что украинские власти Харьковской области объявили о принудительной эвакуации мирного населения из Купянска.