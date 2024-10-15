Власти Харьковской области объявили об эвакуации из Купянска

В Купянске объявили обязательную эвакуацию гражданского населения. Об этом во вторник, 15 октября, пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление главы Харьковской области Олега Синегубова.

По словам Синегубова, такое решение – об эвакуации гражданского населения из ряда общин - было принято после заседания совета обороны. Это связывается с тем, что на данный момент идет ухудшение военной ситуации в целом, из-за чего нет возможности обеспечить нормальное начало отопительного сезона, оказывать гумпомощь и предоставлять электричество.

Помимо Купянска, граждан будут эвакуировать и из Петропавловской, Куриловской и Кондрашевской общин. Ранее появились подробности о военной ситуации на Сватовско-Купянском направлении.