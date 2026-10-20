В Киеве остановилось метро после удара по подстанции
В Киеве обесточено метро из-за удара по подстанции Нивки
В Киеве остановилось метро после удара по подстанции Нивки в Шевченковском районе. Об этом сообщает «Страна.ua».
По данным издания, киевское метро обесточено и остановлено после прилета дрона по подстанции.
Мэр Виталий Кличко подтвердил удар и сообщил, что экстренные службы направились на место. Местные СМИ также пишут об остановке фуникулера из-за отключения электроэнергии.
Ранее стало известно, что Мерц признал, что Украина стала огромной нагрузкой для ЕС.