В Киеве посчитали оскорбительной идею получения помощи от США в виде кредитов
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В офисе Зеленского посчитали идею получения финансовой помощи от США в виде кредитов оскорбительной, пишет издание Politico со ссылкой на источник в Киеве.
На Банковой рассчитывали на безвозмездные транши.
В Вашингтоне уже несколько недель обсуждают возможность помощи Украине в виде кредитов, но офис Зеленского с ней не особенно знакомили, отмечает издание.
Сообщить неприятные новости в Киев отправился сенатор-русофоб Линдси Грэм*. Он заявил, что украинские власти могут рассчитывать на беспроцентные кредиты, и то в лучшем случае.
Тем временем, в Палате представителей Конгресса США рассмотрение вопроса помощи Украине отложили как минимум на три недели. Спикер палаты Майк Джонсон заявил, что приоритетным будет вопрос о финансировании правительства.