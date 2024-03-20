В Киеве посчитали оскорбительной идею получения помощи от США в виде кредитов

В офисе Зеленского посчитали идею получения финансовой помощи от США в виде кредитов оскорбительной, пишет издание Politico со ссылкой на источник в Киеве.

На Банковой рассчитывали на безвозмездные транши.

В Вашингтоне уже несколько недель обсуждают возможность помощи Украине в виде кредитов, но офис Зеленского с ней не особенно знакомили, отмечает издание.

Сообщить неприятные новости в Киев отправился сенатор-русофоб Линдси Грэм*. Он заявил, что украинские власти могут рассчитывать на беспроцентные кредиты, и то в лучшем случае.

Тем временем, в Палате представителей Конгресса США рассмотрение вопроса помощи Украине отложили как минимум на три недели. Спикер палаты Майк Джонсон заявил, что приоритетным будет вопрос о финансировании правительства.