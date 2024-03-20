В Конгрессе США отложили рассмотрение помощи Украине как минимум на три недели

Джонсон заявил, что сначала будет рассмотрен вопрос финансирования правительства, и только после этого палата перейдет к обсуждению пакета вопросов по национальной безопасности, в котором предусмотрена помощь Украине, Израилю и Тайваню, а также финансирование мер по укреплению мексиканской границы.

Это отодвинет обсуждение украинской помощи как минимум на три недели, до 9 апреля, когда Палата представителей вернется к работе после пасхальных каникул.

Ранее телеканал CNN отмечал, что, вынеся на голосование пакет по безопасности, Джонсон рискует оказаться между двух огней. С одной стороны, сторонники Дональда Трампа, выступающие против помощи Украине, могут добиться отстранения Джонсона с поста спикера, с другой, на него могут ополчиться и демократы, не желающие выделять новые средства Израилю.