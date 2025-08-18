Стало известно, какие гарантии безопасности предложил Запад Киеву

Западные страны пока не выработали конкретные гарантии безопасности для Киева, однако рассматриваются варианты, включающие предоставление «сил поддержки», осуществление мониторинга и обеспечение воздушного прикрытия, сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники.

Собеседники издания отметили, что в ходе обсуждений поднимался вопрос о предоставлении Киеву гарантий со стороны ряда союзников, схожих с теми, что прописаны в статье 5 Североатлантического договора о коллективной обороне, предусматривающей взаимную защиту стран-членов в случае нападения.

При этом источники предостерегли, что создание механизма, полностью идентичного предусмотренному Североатлантическим договором, будет сопряжено со сложностями.

Альтернативным вариантом, по словам источников, могла бы стать поддержка, основанная на обязательствах США, а также на ранее согласованных планах Великобритании и Франции, которые предусматривают предоставление сил поддержки, мониторинг и воздушное прикрытие.

Ранее сообщалось, что Зеленский готов обсуждать территориальный вопрос с Путиным и Трампом.