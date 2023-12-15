В краснодарском аэропорту началась тренировочная регистрация на рейс

В международном аэропорту имени Екатерины II в Краснодаре проходит тестовая регистрация на технический рейс, сообщают РИА Новости . Отмечается, что борт совершит вылет в аэропорт Минеральных Вод.

С февраля 2022 года краснодарский аэропорт не выполняет рейсы из-за запрета Росавиации. 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Многие аэропорты с этого времени на юге РФ прекратили работать. Сейчас у граждан есть возможность добираться в другие регионы через воздушные гавани в Сочи и Минеральных Водах.

«На данный момент в международном аэропорту Краснодара происходит тестовая регистрация. В роли пассажиров выступают сотрудники аэропорта и студенты. «Пассажиры» проходят все части регистрации, состоящие из проверки документов и сдачи багажа», – сообщает агентство.

По данным пресс-службы, воздушная гавань примет 15 декабря три группы пассажиров.

Ранее о том, что краснодарский аэропорт может возобновить работу уже на этой неделе, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что работа симферопольского международного аэропорта пока не будет возобновляться. То же самое сказали власти Элисты и Липецка.