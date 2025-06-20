В Кремле ответили на вопрос об убежище для Маска

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о просьбе американского бизнесмена Илона Маска предоставить ему убежище в России. На вопрос журналистов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) он усомнился в том, действительно ли предприниматель просил защиты.

Песков предложил представителям СМИ дождаться официальных заявлений от Министерства иностранных дел (МИД) России или самого предпринимателя, подчеркнув, что вся необходимая информация появится в рабочем порядке и в положенные сроки.

«Зачем ему убежище просить? Может, это „утка?“» — сказал Песков.

Ранее вице-спикер Государственной думы РФ Владислав Даванков рассказал, что предложил российскому МИД рассмотреть вопрос о предоставлении Маску политического убежища и российского гражданства.

Он напомнил, что бывший советник президента США Стив Бэннон называл Маска нелегальным мигрантом и ранее выступал за его выдворение из США, отметив, что России такие «мигранты» нужны.

В начале июня между президентом США Дональдом Трампом и Маском произошел конфликт из-за законопроекта о сокращении федеральных расходов. Бизнесмен и американский лидер обменялись нелестными комментариями в адрес друг друга, однако позже Маск извинился за свои резкие высказывания.