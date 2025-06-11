Маск извинился перед Трампом

Американский бизнесмен, основатель компании Space X Илон Маск внезапно изменил свою позицию и извинился за ранее сделанные в адрес президента США Дональда Трампа заявления. Соответствующий пост Маск опубликовал в соцсети Х.

Предприниматель отметил, что его высказывания «зашли слишком далеко».

«Я сожалею о некоторых своих постах о президенте Трампе на прошлой неделе», — написал Маск.

Миллиардер ранее заявил, что, если бы не он, Трамп не смог бы стать президентом Соединенных Штатов. Кроме того, бизнесмен сделал загадочный пост о том, что глава государства якобы может быть причастен к делу экономиста Джеффри Эптшейна, обвиненного в сексуальных преступлениях против несовершеннолетних.

Стоит отметить, что чуть позже Маск удалил пост про Эпштейна и Трампа.

Маск в какой-то момент начал выступать против политики нынешнего руководства Белого дома. Он неоднократно критиковал законопроект о налоговых льготах США, выдвигаемый Трампом, за что получил порцию критики от президента.

Кроме того, владелец соцсети Х также заявил о необходимости провести импичмент Трампа. Его заменой Маск назвал вице-президента США Джей Ди Вэнса. Позже президент заявил, что больше не хочет поддерживать дружеские отношения с бизнесменом.

Ранее политолог Алексей Мухин объяснил, почему ссора президента США Дональда Трампа и бизнесмена Илона Маска была неизбежной.