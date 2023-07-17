В Крыму перестроили транспортную логистику из-за ЧП на Крымском мосту

Из-за чрезвычайного происшествия на Крымском мосту в республике изменили транспортную логистику, сообщил советник главы региона Олег Крючков.

По версии следствия, в ночь на понедельник украинские надводные беспилотники атаковали Крымский мост. В результате была повреждена автомобильная часть, а движение автомобилей было остановлено. Два человека погибли и пострадал ребенок.

«Автобусное движение до станции «Южная» (последняя жд станция перед Крымским мостом). Оттуда электропоездами в Темрюк. Пересадка снова в автобусы и до пункта назначения», – написал Крючков.

Также советник главы Крыма сообщил, что автомобилисты смогут перебраться через Керченский пролив либо на пароме, либо используя альтернативные маршруты.

Сначала было остановлено железнодорожное сообщение, но сейчас поезда продолжили свои маршруты.

По факту случившегося Следственный комитет России возбудил уголовное дело по о теракте.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины взрыв на Крымском мосту отказались комментировать, но сослались на слова руководителя ГУР Кирилла Буданова, который ранее заявил, что мост является «излишней» конструкцией в Крыму.

Похожий инцидент на Крымском мосту произошел в октябре 2022 года. Тогда также было повреждено автомобильное полотно.