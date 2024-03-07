В Крыму высмеяли создание правительством Украины крымской военной администрации

Минувшим днем СМИ распространили информацию об одобрении кабмином Украины создания в российских Республике Крым и Севастополе так называемых дистанционных военных администраций, которые наделят даже некими властными полномочиями.

На произошедшее отреагировали в самом Крыму. Как заявил зампред комитета по межнациональным отношениям крымского парламента Иван Шонус, создание киевским режимом подобных виртуальных ведомств можно сравнить разве что с психозом и полным отрывом от реальности.

«Налицо явный психоз — грубое искажение реальности. Такое лечить надо», — цитирует Шонуса РИА Новости.

Законодатель иронично посоветовал Киеву создать по данной аналогии свои военные администрации в любой другой точке планеты или , например, Солнечной системы.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.