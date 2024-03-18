В Новосибирской области рассказали об отражении атак хакеров в дни выборов

Министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь рассказал об отражении атак на цифровую инфраструктуру региона. По его словам, массовые хакерские атаки происходили в дни выборов президента России.

Ранее глава Новосибирской области Андрей Травников попросил Цукаря прокомментировать информацию, которую начали распространять украинские ресурсы о том, что на государственную и федеральную инфраструктуры была успешно совершена хакерская атака. Отмечалось, что в понедельник, 18 марта, россияне столкнутся с трудностями в работе систем Многофункциональных центров (МФЦ), а также с записями к врачам.

По слова министра цифрового развития и связи региона, на данный момент все системы работают в нормальном режиме. Его слова приводят РИА Новости.

«Могу отметить, что, действительно, на одну из новосибирских IT-компаний была такая хакерская атака со сторону украинцев, но каких-либо последствий для государственных информационных систем Новосибирской области не допущено», — отметил Цукарь.

Выборы президента РФ впервые проходили три дня — с 15 по 17 марта. Единый день голосования Совет Федерации установил 17 марта 2024-го года.

Кандидатами являются действующий президент РФ Владимир Путин (самовыдвиженец), представитель КПРФ Николай Харитоной, член партии «Новые люди» Владислав Даванков и глава ЛДПР Леонид Слуцкий.

Ранее посол РФ в Канаде Олег Степанов высказался о реакции канадский властей на выборы президента России.