В посольстве РФ в Канаде высказались о реакции властей на выборы президента России

Посол России в Канаде Олег Степанов высказался о реакции властей страны на выборы президента РФ.

В интервью РИА Новости он заявил, что Москву не интересует мнение Оттавы по этому вопросу. По его словам, иллюзий о возможном признании результатов нет.

«Для нас интересно то, как наши граждане проголосовали, а мнение Канады или США, или, там, Евросоюза — для нас это где-то за пределами нашего интереса», — отметил Степанов.

Он подчеркнул, что Москва хочет видеть в Оттаве «доброго соседа». По его словам, российская сторона никогда не считала канадскую врагом. Степанов в очередной раз отметил, что Москва реагирует именно на политику федеральных властей Канады.

Выборы президента России впервые в истории страны проходили три дня — с 15 по 17 марта 2024-го года. В 29-ти регионах была доступна система, которая подразумевает голосование онлайн.

Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин также приняли участие в голосовании, но с помощью электронной системы. В выборах также участвуют лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, представитель партии «Новые люди» Владислав Даванков и представитель от КПРФ Николай Харитонов.

Ранее мы сообщали, что зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил Путина с блестящей победой на выборах.