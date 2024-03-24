В первом туре президентских выборов в Словакии побеждает сторонник отправки помощи Украине Корчок

В Словакии в минувшую субботу, 23 марта, состоялся первый тур президентских выборов.

Как пишут местные СМИ, с результатом в 42,51% голосов побеждает придерживающийся либеральных взглядов и ратующий за помощь Украине экс-глава МИД Словакии Иван Корчок.

Его непосредственный соперник, глава словацкого парламента Петер Пеллегрини, выступающий против поставок оружия Украине, смог заручиться поддержкой 37,02% избирателей Словакии.

Отмечается, что теперь Корчок и Пеллегрини встретятся во втором туре президентских выборов, который пройдет 6 апреля.

К слову, словацкий премьер Роберт Фицо является ярым противником любой военной и финансовой помощи Украине, считая, что единственный путь к урегулированию украинского конфликта — мирные переговоры.