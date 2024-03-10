В Польше заявление МИД об отправке военных на Украину вызвало ярость

В одной из соцсетей польский публицист написал о том, что слова главы дипломатического ведомства Польши Радослава Сикорского о вероятной отправке военнослужащих на территорию Незалежной абсолютно неприемлемы.

Он добавил, что слова о творчески продуманной и асимметричной эскалации выглядят безответственно, поскольку это провокация со стороны Варшавы.

По мнению польского обозревателя, согласие со словами французского лидера о вводе иностранного контингента на Украину абсолютно неверное, так как в этой ситуации граждане Польши будут вынуждены в одиночку оборонять свою страну.

Он подчеркнул, что вызывает удивление отсутствие видимости разницы в географическом положении Франции и Польши.