В Раде после слов Зеленского об энергетическом перемирии напомнили о «блэкауте в Москве»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о временной приостановке боевых действий в энергетической сфере. Ранее он говорил о возможном отключении электричества в Москве. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* через свой телеграм-канал.

По информации Гончаренко*, президент Украины сначала угрожал погружением Москвы во тьму, а после того, как Россия устроила блэкаут на территории Украины, объявил о намерении страны достичь энергетического перемирия.

Гончаренко* в продолжение темы раскрыл подробности секретных переговоров между Зеленским и президентом США Дональдом Трампом, состоявшихся в августе 2025 года. По его информации, американскому лидеру было предложено объявить одностороннее энергетическое перемирие с условием, что Россия присоединится к этому решению через час. Зеленский категорически отказался принять это предложение.

«Почему предлагали тогда такое? Потому что мы довольно удачно били по нефтеперерабатывающим заводам и это была наша позиция силы. Но было понятно, что зимой будет очень сложно уже нам», — пояснил депутат Рады.

Источники «Новости.LIVE», работающие в офисе президента Украины, не подтвердили заявления Гончаренко* о том, что американская сторона предложила энергетическое перемирие.

«У этого человека не может быть никаких инсайдов из переговоров», — отметили собеседники издания.

* - Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.