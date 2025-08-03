Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с MK.RU заявил , что специальная военная операция на Украине будет продолжаться до полной ликвидации украинского государства. По мнению парламентария, заявленные цели операции несовместимы с сохранением «террористической организации под названием Украина».

Вассерман подчеркнул, что сроки завершения СВО определяются исключительно Россией. При этом политик-эрудит опроверг возможность американского влияния на сроки окончания конфликта, несмотря на заявления администрации Трампа о планах завершить его к августу.

«Поскольку, как я уже говорил, запаса прочности НАТО теоретически может хватить еще ни на один год. Но даже НАТОвцы не настолько безумны, чтобы тратить все свои резервы на Украину», — подчеркнул политик.

Депутат объяснил ужесточение риторики Трампа в отношении России давлением американских элит. По его словам, президент США вынужден вводить санкции, чтобы получить возможность повысить пошлины на китайский и индийский импорт для стимулирования собственного производства.

Вассерман уверен, что даже вторичные санкции не окажут катастрофического влияния на российскую экономику. Они могут временно сократить доходы, но ускорят развитие внутренних энергоемких производств. Однако, по словам депутата, это «не заставит отказаться от ликвидации украинского режима».

Ранее депутат Вассерман пояснил суть инцидента между Москвой и Баку.