В России запустят новый нацпроект «Кадры»

В России будет запущен новый национальный проект «Кадры», сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.

Глава государства отметил, что в стране растет «большое молодое поколение», очень важно, чтобы сегодняшние подростки стали настоящими профессионалами своего дела и работали на благо экономики.

В ходе послания Владимир Путин также объявил о создании в стране нацпроектов «Молодежь России» и «Семья».

Напомним, с 15 по 17 марта в России состоятся выборы президента. ЦИК ранее утвердил четырех кандидатов: депутатов нижней палаты парламента Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова, а также действующего президента Владимира Путина.