В российские войска поставлены ракеты «Сармат», заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.

В скором времени, указал президент, РФ продемонстрирует этот ракетный комплекс в районах базирования на боевом дежурстве.

Глава государства добавил, что в зоне СВО используется гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал», он показал свою эффективность.

Также президент отметил, что испытания системы «Пойсейдон» и крылатой ракеты «Буревесник» уже подходят к завершению. Кроме того, в стране продолжается работа над рядом других перспективных систем вооружения.

Напомним, с 15 по 17 марта состоятся президентские выборы. Ранее ЦИК зарегистрировал четырех кандидатов: Николая Харитонова, Владимира Путина, Леонида Слуцкого и Владислава Даванкова.