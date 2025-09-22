В Сети оценили брошь, подаренную Трампом королеве Камилле

Брошь, подаренная Дональдом Трампом королеве Камилле, оказалась не такой уж и дорогой, как заявлялось. Аналогичное украшение можно купить в интернете за гораздо меньшую сумму. Об этом сообщила «Лента.ру» , цитируя эксперта в сфере ювелирных украшений.

Подарок Дональда Трампа королеве Камилле вызвал удивление в ювелирных кругах. Речь идет о винтажной броши Tiffany & Co. в виде цветка из 18-каратного золота, украшенной бриллиантами и рубинами. Хотя, как сообщают иностранные СМИ, стоимость этого люксового аксессуара оценивается примерно в $40 тыс., блогер и эксперт по ювелирным украшениям Кристина Чэн заявила, что это «дешевка».

В своих социальных сетях, где у нее более 100 тыс. подписчиков, Чэн опубликовала сторис, в которой указала, что подобную брошь можно приобрести в интернет-магазинах всего за $1076. Таким образом, по мнению эксперта, реальная стоимость подарка Трампа существенно завышена и королеве Камилле достался не такой уж и эксклюзивный предмет.

Ранее Трамп не устоял и забрал ручку южнокорейского президента.