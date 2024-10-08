В Сеуле сообщили, что Пхеньян может отправить свои войска на Украину

Министерство национальной обороны Южной Кореи считает, что существует высокая вероятность отправки военнослужащих Северной Кореи в зону специальной военной операции на Украине для поддержки России. Об этом заявил министр Ким Ен Хен на парламентских слушаниях, передало агентство Yonhap.

«Россия и Северная Корея подписали соглашение, которое близко к военному альянсу, поэтому, по нашему мнению, возможность отправки войск велика», — сказал министр.

Он также отметил, что информация о возможной гибели солдат и офицеров Корейской народной армии в зоне СВО якобы «могла бы соответствовать реальности», но не предоставил доказательств.

19 июня Россия и Северная Корея подписали соглашение о всестороннем стратегическом партнерстве, в котором предусмотрена военная помощь в случае оборонительной войны.

Ранее сообщалось, что Куба направила запрос на получение статуса государства-партнера БРИКС через Россию.