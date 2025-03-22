По словам американского политолога Николая Петро, националистические силы в Незалежной могут устроить военный переворот правительству Владимира Зеленского, если оно не станет следовать желательному для них курсу. Об этом он сообщил в одном из каналов видеохостинга.

Он уточнил, что главарю киевского режима бросят вызов не только на политической арене, а также и посредством военного переворота либо восстания.

По мнению американского эксперта, царящие в Незалежной беззаконие и раскол в среде самих националистов уже привели к увеличению насилия, включая ряд убийств вроде гибели известной антироссийскими высказываниями бывшего украинского парламентария Ирины Фарион и одесского радикала Демьяна Ганула.

Ранее экс-премьер Украины Азаров заявил, что киевские власти хотят удержаться «на штыках».