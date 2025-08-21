В США предложили взять Россию в НАТО

В своем аккаунте в социальных сетях он отметил, что эта идея давно уже вызывает интерес у экспертов в области внешней политики.

В 2023 году Владислав Сурков, бывший помощник президента РФ, сделал прогноз о том, что после окончания конфликта в Украине отношения между Соединёнными Штатами, Европой и Россией трансформируются в союзнические. По его мнению, эти три стороны сформируют единую геополитическую структуру, которую он назвал «великий Север», противопоставляя её «глобальному Югу».

Официально никто не заявлял о намерении пригласить Россию в НАТО. С другой стороны, и Россия на данный момент не проявляет желания присоединиться к Альянсу.

Вопрос о вступлении России в НАТО обсуждался в начале 2000-х годов, когда президент Путин предложил Альянсу принять нашу страну. Однако это предложение было отклонено.