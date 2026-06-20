Водительские права под угрозой: запускают систему, которая будет автоматически выявлять медицинские противопока

В России с 1 марта вступают в силу изменения в системе медицинского контроля водителей. Новые правила расширяют доступ ГИБДД к данным о здоровье граждан и предусматривают возможность временной приостановки водительских прав при выявлении противопоказаний к управлению транспортом, пишет progorodsamara .

Как изменится система медосмотров водителей

Согласно обновленному порядку, информация о состоянии здоровья водителей будет поступать в единую информационную систему Минздрава. Данные станут доступны ГИБДД не только после плановых медкомиссий, но и при обращениях граждан в медицинские учреждения.

Ранее доступ к таким сведениям у дорожной инспекции отсутствовал.

Приостановка прав при выявлении противопоказаний

Если у водителя выявят заболевания, которые могут повлиять на безопасность дорожного движения, действие водительского удостоверения может быть временно приостановлено.

После этого гражданину предоставляется срок до одного месяца для прохождения лечения и подтверждения восстановления здоровья. По итогам повторного обследования принимается решение о возвращении права управления транспортом.

Дополнительные обследования и медкомиссии

При подозрении на наличие противопоказаний водитель направляется на дополнительное медицинское обследование. Его результаты передаются врачебной комиссии, которая принимает окончательное решение о допуске к управлению транспортным средством.

Эксперты отмечают, что система направлена на повышение безопасности на дорогах, однако подчеркивают необходимость уточнения перечня заболеваний, которые могут стать основанием для ограничений.

Цель изменений — повышение безопасности

Власти заявляют, что обновленный порядок позволит оперативнее выявлять медицинские риски у водителей и предотвращать потенциально опасные ситуации на дорогах.

При этом обсуждается необходимость более точной регламентации критериев, чтобы исключить спорные случаи при принятии решений о временном лишении прав.