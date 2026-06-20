Ученые предупредили о риске масштабных климатических изменений из-за Эль-Ниньо

Вероятность формирования Эль-Ниньо к сентябрю оценивается в 80%. Исследователи считают, что даже умеренная фаза климатического явления может привести к более серьезным последствиям из-за глобального потепления. Об этом пишет Новосвят.

Вероятность появления феномена остается высокой

Специалисты оценивают вероятность формирования климатического явления Эль-Ниньо к сентябрю текущего года примерно в 80%. Большинство прогнозных моделей указывает на умеренный сценарий развития, однако часть расчетов допускает возникновение более мощной фазы, известной как «супер-Эль-Ниньо».

Основанием для таких прогнозов стали температурные аномалии, зафиксированные в центральной и восточной частях Тихого океана.

Последствия могут оказаться серьезнее прежних

По мнению исследователей, влияние Эль-Ниньо усиливается на фоне продолжающегося глобального потепления. Ученые считают, что даже стандартные проявления Южной осцилляции способны вызывать более заметные климатические изменения, чем в прошлом.

Специалист Пусанского национального университета отметил, что происходящие изменения в океанической среде делают климатический феномен более продолжительным и масштабным. По оценке эксперта, в будущем даже обычные эпизоды Эль-Ниньо могут приводить к более значительным последствиям как на региональном, так и на глобальном уровне.

Как Эль-Ниньо влияет на климат

Феномены Эль-Ниньо и Ла-Нинья связаны со взаимодействием океанических течений и атмосферных процессов. Во время Эль-Ниньо значительное количество тепла передается из океана в атмосферу, что способствует дополнительному росту глобальной температуры.

Исторический опыт показывает, что наиболее сильные эпизоды этого явления уже становились причиной масштабных экологических проблем, природных аномалий и серьезных экономических потерь в различных регионах мира.

Эксперты следят за водными ресурсами

На фоне климатических прогнозов специалисты также обращают внимание на ситуацию с Краснодарским водохранилищем. По имеющимся данным, уровень воды в нем приближается к критическим значениям, что вызывает дополнительную обеспокоенность экспертов.