Медики обнаружили почти тысячу случаев рака после массовой проверки жителей

В Пензенской области в ходе профилактических обследований у жителей обнаружили сотни случаев онкологических заболеваний. Эффективность скрининга за год заметно выросла, пишет Progorod58 .

Обследования прошли сотни тысяч жителей

В Пензенской области в прошлом году скрининговые обследования прошли 455 тыс. человек. По итогам проверок медики выявили 80 600 различных заболеваний, включая злокачественные новообразования.

Такие данные содержатся в постановлении регионального правительства, которое в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу.

Эффективность диагностики выросла

По сравнению с предыдущим годом результативность скрининговых программ при выявлении онкологических заболеваний увеличилась на 13,6%. Это позволило обнаружить больше случаев рака на ранних стадиях и своевременно направить пациентов на лечение.

Чаще всего выявляли рак молочной и предстательной желез

Маммологические обследования, цитологические исследования и анализы на простатический специфический антиген помогли диагностировать 421 случай рака молочной железы, 34 случая рака шейки матки и 362 случая рака предстательной железы.

Именно эти виды онкологических заболеваний стали наиболее распространенными среди выявленных в ходе профилактических мероприятий.

Скрининг помог обнаружить и другие виды онкологии

Профилактические осмотры также позволили выявить 58 случаев рака легких. Кроме того, анализы кала на скрытую кровь и последующие колоноскопии помогли диагностировать колоректальный рак у 108 жителей региона.

Специалисты отмечают, что регулярные обследования остаются одним из наиболее эффективных способов раннего выявления онкологических заболеваний и повышения шансов на успешное лечение.