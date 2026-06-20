Стало известно, в каких странах G20 дешевле всего собрать продукты для пикника

Россия заняла третье место среди стран G20 по стоимости стандартного набора продуктов для пикника. Дешевле такой набор оказался только в Индии и Китае, пишет РИА Новости.

Россия вошла в число лидеров рейтинга

Россия заняла третью строчку среди государств G20 по доступности продуктового набора для пикника на компанию из трех-четырех человек. К такому выводу пришли аналитики после изучения данных официальной статистики и цен в торговых сетях различных стран.

Для оценки использовалась единая корзина товаров, позволяющая сравнить расходы жителей разных государств на аналогичный набор продуктов.

Что вошло в продуктовую корзину

В расчет включили продукты и напитки, которые традиционно приобретают для отдыха на природе. В набор вошли хлеб, мясная нарезка, сыр, овощи, салат, чипсы, сладости, питьевая вода, газированный напиток и апельсиновый сок.

Такой подход позволил объективно сопоставить стоимость пикника в странах «Большой двадцатки».

Сколько стоит пикник в России

В России покупка полного набора обойдется в 25,35 доллара, что составляет немногим более 1860 рублей. Наибольшую долю расходов формируют мясные продукты, сыр, чипсы и сладкая газировка.

По итогам исследования более низкая стоимость аналогичной корзины зафиксирована только в Индии и Китае.

Кто оказался рядом в рейтинге

Первое место по доступности заняла Индия, где набор продуктов для пикника стоит около 990 рублей. На второй позиции расположился Китай с показателем примерно 1400 рублей.

Ближе всего к российскому результату оказались Южная Корея и Мексика. В Южной Корее аналогичный набор оценили примерно в 1870 рублей, а в Мексике — около 1940 рублей.

Исследование показало, что по стоимости базового набора продуктов для отдыха на природе Россия остается одной из наиболее доступных стран среди крупнейших экономик мира.