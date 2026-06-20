Изумрудная угроза лесам: в Тверской области начали борьбу с опасным вредителем

В Тверской области разработали программу по борьбе с ясеневой изумрудной златкой — опасным насекомым, которое представляет серьезную угрозу для лесов и городских зеленых насаждений. О распространении вредителя предупредило региональное управление Россельхознадзора, пишет KP.RU.

По данным специалистов, златка поражает не только ясени, но и некоторые виды вязов, ясенелистный клен, а также маньчжурский дуб. Насекомое активно распространяется по территории региона, из-за чего власти усиливают меры контроля.

Личинки уничтожают деревья изнутри

Основной вред наносят личинки златки. Они проникают под кору и питаются лубом — тканью, по которой дерево получает питательные вещества. В результате нарушаются жизненно важные процессы, что приводит к постепенному усыханию растения.

Обычно зараженные деревья погибают спустя три-четыре года после поражения. Однако при сильном заселении вредителя дерево может погибнуть уже в течение одного года.

Карантин распространили на миллионы гектаров

Для сдерживания распространения насекомого в регионе введен карантинный фитосанитарный режим. Ограничения действуют на территории Твери, а также в Калининском, Конаковском, Торжокском, Старицком, Рамешковском и Лихославльском округах.

Общая площадь карантинной зоны превышает 2 миллиона гектаров. В ее пределах действуют специальные правила обращения с древесиной и другими подкарантинными материалами.

Спасти деревья поможет только жесткий контроль

Специалисты отмечают, что у ясеневой изумрудной златки практически нет естественных врагов, способных эффективно сдерживать ее распространение. Поэтому главным методом борьбы остается своевременное выявление и уничтожение зараженных деревьев.

Дополнительно эксперты рекомендуют создавать условия для увеличения численности дятлов, которые питаются личинками вредителя и помогают снижать его популяцию естественным путем.