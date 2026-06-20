В Госдуме раскрыли способы оформить землю от государства без покупки

Некоторые категории граждан могут получить земельный участок от государства без торгов. Среди них многодетные семьи, сельские специалисты, льготники и участники федеральных программ, пишет RT.

Кто может претендовать на землю от государства

В России действует несколько механизмов бесплатного предоставления земельных участков гражданам. Чаще всего такая возможность предусмотрена федеральным законодательством и региональными программами поддержки отдельных категорий населения.

Одними из основных получателей земли остаются многодетные семьи. Для оформления участка все члены семьи должны иметь российское гражданство, а право на бесплатное получение земли предоставляется только один раз. Обычно участок оформляют в общую собственность. В ряде регионов также требуется статус нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Если предоставить участок невозможно, региональные власти могут предложить денежную компенсацию.

Какие возможности есть у сельских специалистов

Отдельные меры поддержки предусмотрены для молодых специалистов, работающих в сельской местности. Получить землю могут учителя, врачи, агрономы, работники культуры и представители других востребованных профессий.

Сначала участок передается в безвозмездное пользование на срок до 6 лет. Если специалист продолжает работать в селе в течение этого периода, он получает право оформить землю в собственность. При досрочном прекращении работы участок подлежит возврату государству.

При этом сельские специалисты могут самостоятельно подобрать подходящий участок, даже если его границы еще не определены официально. В таком случае расходы на межевание ложатся на заявителя.

Кто имеет право на получение земли без очереди

Вне очереди земельные участки могут получить Герои России, Герои Советского Союза, а также полные кавалеры орденов Славы и Трудовой Славы.

Размер предоставляемой территории зависит от региона и может составлять от 8 до 40 соток. Для оформления достаточно подтвердить соответствующий статус, без необходимости доказывать нуждаемость в жилье или иные обстоятельства.

Какие льготники могут рассчитывать на участок

Во многих субъектах России действуют дополнительные программы поддержки. Право на бесплатную землю нередко предоставляется инвалидам, детям-сиротам и участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Конкретные требования и порядок оформления зависят от региона. Для получения подробной информации необходимо обратиться в местную администрацию или МФЦ.

Можно ли оформить бесхозный участок

Граждане также могут попытаться оформить земельный участок, который фактически не используется и не имеет зарегистрированного владельца. Найти такие территории можно через кадастровую карту или с помощью садоводческих товариществ.

Однако процедура требует времени. Сначала необходимо убедиться в отсутствии законного собственника, а в отдельных случаях вопрос решается через суд.

Действуют федеральные программы гектаров

Дополнительной возможностью остаются программы «Дальневосточный гектар» и «Арктический гектар». Участвовать в них могут все граждане России независимо от места проживания.

Земля предоставляется на срок до 5 лет для строительства жилья, ведения бизнеса или сельского хозяйства. При соблюдении условий использования участок впоследствии можно оформить в собственность.