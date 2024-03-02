По словам американского экс-подполковника Дэниела Дэвиса, для предотвращения колоссальных катастроф западным странам следует восстановить отношения с Москвой. Об этом он сообщил на канале одного из видеохостингов.

Американский офицер заявил также, что российский лидер Владимир Путин уже давно предупреждает, что угроза на отечественных границах является красной линией, которую не следует переступать.

По мнению военного США, в то же время США делают все, чтобы этот мир не наступал.

Дэвис подчеркнул, что в рамках послания Федеральному собранию глава государства обратил внимание, что опасная деятельность Запада может стать причиной ядерного конфликта, поэтому стремление к миру станет единственным рациональным решением.