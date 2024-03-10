В США заявили, что в западных странах назревает паника из-за успехов российской армии на Украине

По словам экс-сотрудника ЦРУ Ларри Джонсона, руководители стран Запада не на шутку паникуют на фоне успехов российской армии в Незалежной. Об этом он сообщил на платформе одного из видеохостингов.

Он уточнил, что ситуация находится для Запада на грани паршивости, прежде всего среди властей Франции, Великобритании и США.

По мнению бывшего разведчика, их паника связана с отсутствием понимания о дальнейших действиях.

Он предположил, что это также еще стало причиной достаточно резких высказываний в адрес нашей страны со стороны стран Запада. Примером этого может служить заявления о возможном введении на территорию Украины войск Североатлантического альянса.