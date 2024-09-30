Странам коллективного Запада как можно скорее необходимо осознать, что глава киевского режима Владимир Зеленский — недоговороспособен. На это указал депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

По его мнению, единственный выход — заменить Зеленского на политика, который реально понимает всю конъюнктуру и сможет вывести страну из глубокого кризиса, положив конец конфликту с Россией.

«Героизация Зеленского в западных СМИ… сыграла с Западом злую шутку. Представляя Зеленского договороспособным, они обманули сами себя, и теперь ждут от него изменения политики и каких-то переговоров с РФ… Между тем, это невозможно. Зеленский недоговороспособен. Он был таким изначально, а сейчас тем более поверил в себя. Ни на какие изменения он не пойдет», — написал Дубинский в своем телеграм-канале.

Как подчеркнул нардеп, если этого Западу не осознать сейчас, то Украина потеряет «еще больше своих территорий и людей».

Ранее сообщалось, что, будучи в США, Зеленский провел множество встреч с партнерами и не раз выступал на официальных мероприятиях. Однако задачей Зеленского было утвердить мирный план и получить разрешение на удары вглубь России дальнобойными ракетами. В западных СМИ тему комментируют активно, ссылаясь на собственные источники.

Источники уверены, что все больше стран, в частности, США, не поддерживают предложенные способы ведения войны. Это может привести к тому, что партнеры постепенно перестанут передавать вооружения. Все чаще в кулуарах звучат призывы прекратить военные действия на Украине. Государственная граница РФ и Украины пройдет по линии фронта, которая установится на момент переговоров.