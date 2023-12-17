Вагенкнехт: Германия ведет экономическую войну против самой себя

Немецкий политик, депутат Бундестага Сара Вагенкхнехт заявила в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, что Германия ведет экономическую войну против себя, поддерживая антироссийские санкции.

Она отметила, что Россия от санкций не пострадала, тогда как Германия отстала от промышленно развитых государств. «Возросшие до небес» траты на энергию ухудшили жизнь простых немцев и делают неконкурентоспособной национальную промышленность.

Также Вагенкнехт высказалась о конфликте на Украине. Она считает, что пришло время переговоров, если уж даже украинские генералы не уверены в победе в войне.

В октябре Сара Вагенкнехт заявила о выходе из Левой партии и создании своей собственной, которая будет зарегистрирована в начале следующего года.