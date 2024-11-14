«Ведомости»: Прямая линия Путина намечена на 19 декабря 2024 года

Глава российского государства Владимир Путин, судя по всему, проведет традиционную ежегодную пресс-конференцию в 2024 году 19 декабря. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на знакомые с подготовкой мероприятия источники.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин проведет совмещенную с большой пресс-конференцией прямую линию во второй половине декабря. Но точную дату пока назвать отказался.

«Путин может провести прямую линию 19 декабря. При этом она будет совмещена с итоговой пресс-конференцией», — заявляют источники «Ведомостей».

Напомним, представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что так называемый совмещенный формат «Прямой линии» президента предполагает не только прямые вопросы от журналистов, но и взаимодействие с гражданами, которые смогут задать интересующие их вопросы президенту. Также Песков подчеркнул, что Путин ответит на вопросы не только от российских, но и региональных, федеральных и зарубежных СМИ.