В Кремле рассказали, когда пройдет прямая линия и пресс-конференция Путина

Президент РФ Владимир Путин проведет прямую линию, совмещенную с большой пресс-конференцией, во второй половине декабря. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он отметил, что такой формат предполагает не только прямые вопросы от журналистов, но и взаимодействие с гражданами, которые смогут задать интересующие их вопросы президенту. Также Песков подчеркнул, что Путин ответит на вопросы не только от российских, но и региональных, федеральных и зарубежных СМИ.

Ранее подобный формат уже применялся во время пандемии COVID-19 в 2020 году. Такой же применялся 14 декабря 2023 года.

Всего с момента начала проведения прямых линий в 2001 году Путин общался с народом 15 раз в качестве президента и четыре раза — как премьер-министр.

Также представитель Кремля отметил, что информация о точной дате мероприятия с российским президентом станет известна позже.

Ранее сообщалось, что глава Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров возглавит делегацию России на саммите G20 в Бразилии.