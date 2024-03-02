Венгрия отказалась передать $18 млн на оружие для Украины, транш отправится в Африку
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Будапешт заблокировал транш из 18 млн долларов, чтобы указанная сумма не пошла Киеву на оплату уже отправленных вооружений. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.
Глава МИД страны подчеркнул, что венгерские власти планомерно выступают за исключительно мирное урегулирование украинского конфликта. Что касается упомянутого транша, что деньги будут направлены Республике Чад в качестве поддержки безопасности и стабильности в этой африканской стране.
«Мы решили использовать эти $18 млн для укрепления безопасности в Чаде. Для создания там нового учебного заведения в целях подготовки армейских офицеров и для улучшения возможностей вооруженных сил Чада», — заключил Сийярто.
Ранее депутат Европарламента Мик Уоллес заявил, что стремление коллективного Запада разжечь конфликт с Россией стало причиной уничтожения Украины.