Президент России Владимир Путин поручил продлить семейную ипотеку до 2030 года.

При этом он подчеркнул, что все базовые параметры программы необходимо сохранить. Такое заявление глава государства сделал в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.

Российский лидер также напомнил, что пока программа семейной ипотеки действует до июля текущего года.

Напомним, весной в России состоятся президентские выборы. Голосование пройдет с 15 по 17 марта. ЦИК утвердил четырех кандидатов: Владислава Даванкова, Леонида Слуцкого, Владимира Путина и Николая Харитонова.