Владимир Путин примет участие в выборах президента РФ

Глава государства Владимир Путин в течение следующей недели проведет несколько встреч и проголосует на президентских выборах, которые состоятся 15-17 марта. Об этом сообщает телеканал «Россия-1» .

Отмечается, что в настоящее время способ голосования российским лидером неизвестен. Как известно, можно отдать свой голос как дистанционно, так и посетив избирательный участок.

Уточняется, что в рабочем графике лидера страны на следующей неделе предусмотрены совещания с членами кабмина, постоянными членами Совбеза и встреча с победителями конкурса «Лидеры России».

Напомним, что, согласно сообщениям Минцифры России, свыше трех миллионов граждан РФ воспользовались сервисом «Мобильный избиратель» на портале «Госуслуги» для голосования на выборах президента РФ не по адресу прописки. Такие заявления принимаются до конца завтрашнего дня.