Владимир Путин призвал все органы власти и дальше поддерживать семьи участников СВО

Президент России Владимир Путин призвал все органы власти и дальше оказывать поддержку семьям участников спецоперации.

Такое заявление глава государства сделал в ходе своего ежегодного послания Федеральному собранию.

Президент также отметил работу фонда «Защитники Отечества» и Комитета семей воинов Отечества, а также других общественных организаций, оказывающих помощь близким военнослужащих.

Владимир Путин подчеркнул, что власти должны делать все возможное, чтобы семьи бойцов СВО чувствовали поддержку.

Напомним, в марте состоятся выборы президента Российской Федерации. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владимир Путин и Владислав Даванков.