Владимир Рогов: украинские города опустели во время послания президента РФ Федеральному собранию
Фото: [Официальный сайт президента России]
Улицы украинских городов, временно оккупированных нацистами, опустели во время трансляции послания Владимира Путина Федеральному собранию, сообщил председатель запорожского движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.
«На улицах никого нет. Даже ТЦКашники исчезли. Просто пусто — все смотрят Путина. Все хотят понимать, как жить дальше», — цитирует Рогов украинские паблики.
Сегодня президент РФ Владимир Путин выступил перед Федеральным собранием, обозначив стратегические задачи страны на ближайшие шесть лет.