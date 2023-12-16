Владимира Путина официально выдвинули кандидатом в президенты РФ

Как сообщил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, о выдвижении действующего главы государства Владимира Путина на президентские выборы, что состоятся весной 2024 года, объявила специально созданная инициативная группа поддержки.

Как отметил Турчак, Путин намерен выдвигаться в президенты исключительно в качестве самовыдвиженца, не будучи кандидатом от какой-либо политической партии.

«Инициативная группа сегодня собралась для того, чтобы объявить о выдвижении Путина самовыдвиженцем», — цитирует РИА Новости Турчака.

Он также добавил, что документ в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) о выдвижении Путина будет подан в самое ближайшее время. После чего начнется сбор подписей жителей России в его поддержку.