Австрия предложила Евросоюзу подготовиться к возобновлению импорта российского газа
FT: Австрия предложила ЕС готовиться к возобновлению импорта газа из России
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Руководству Евросоюза надо быть готовым к тому, что после прекращения украинского конфликта импорт российского газа будет возобновлен. С таким призывом выступили представители Австрии, и об этом сообщила газета Financial Times.
Во время встречи в Люксембурге представителей от энергетических ведомств европейских стран с призывом ко всем собравшимся выступила Элизабет Цехетнер, государственный секретарь Министерства энергетики Австрии. Она высказала мнение, что Брюсселю необходимо подготовиться к тому, что после завершения боевых действий на Украине будут возобновлены поставки газа из России в Европу.
«Должен сохранить возможность пересмотреть ситуацию после окончания конфликта», — указала она.
Журналисты отметили, что Австрия стала третьей страной ЕС после Словакии и Венгрии, которая открыто выступила за поставки энергоресурсов из РФ.
Ранее еврокомиссар по энергетике Йоргенсен заявил, что отказ от закупок газа в России должен стать бессрочной мерой. Руководство ЕС, по его словам, планирует ввести с 2027 года полный запрет для всех участников объединения на закуп газа из РФ. И это должно продолжаться даже в том случае, если конфликт на Украине будет завершен.