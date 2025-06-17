Австрия предложила Евросоюзу подготовиться к возобновлению импорта российского газа

Руководству Евросоюза надо быть готовым к тому, что после прекращения украинского конфликта импорт российского газа будет возобновлен. С таким призывом выступили представители Австрии, и об этом сообщила газета Financial Times.

Во время встречи в Люксембурге представителей от энергетических ведомств европейских стран с призывом ко всем собравшимся выступила Элизабет Цехетнер, государственный секретарь Министерства энергетики Австрии. Она высказала мнение, что Брюсселю необходимо подготовиться к тому, что после завершения боевых действий на Украине будут возобновлены поставки газа из России в Европу.

«Должен сохранить возможность пересмотреть ситуацию после окончания конфликта», — указала она.

Журналисты отметили, что Австрия стала третьей страной ЕС после Словакии и Венгрии, которая открыто выступила за поставки энергоресурсов из РФ.

Ранее еврокомиссар по энергетике Йоргенсен заявил, что отказ от закупок газа в России должен стать бессрочной мерой. Руководство ЕС, по его словам, планирует ввести с 2027 года полный запрет для всех участников объединения на закуп газа из РФ. И это должно продолжаться даже в том случае, если конфликт на Украине будет завершен.