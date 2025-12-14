Российский военный блогер Юрий Подоляка провел подробный анализ видео, которое главарь киеского режима Владимир Зеленский опубликовал якобы совсем недавно, находясь в Купянске Харьковской области. Об этом Подоляка сообщил в своем телеграм-канале. Блогер предположил, что ролик мог быть записан значительно раньше, чем его обнародовали в интернете.

После того как Зеленский записал видео, российский дрон с оптической системой посетил «съемочную площадку». Дрон сделал панорамную съемку этого места.

Военблогер обратил внимание на стелу, флаг и защитные сети из обращения украинского лидера. Он подчеркнул значительное ухудшение состояния стелы и увеличение количества мусора вокруг.

«Ладно, предположим, мы специально туда ударили несколькими дронов и разнесли часть надписи. Этим объясняется и наличие добавочного мусора вокруг», — написал Подоляка.

Журналист предположил, что флаг, замеченный в видео, был сбит преднамеренно.

Подоляка обосновал свою гипотезу состоянием защитных систем.

«На сегодняшнем нашем видео нет висящего, запутавшегося в сетях дрона. А сами эти сети сбоку и сверху над этим участком практически целые. (...) На нашем же видео состояние этих сеток просто убийственно плачевное. (...) И это результат долгой работы наших дроноводов», — пояснил он.

Военнный блогер также заявляет, что в нынешнем состоянии эта дорога представляет угрозу для транспорта, тогда как во время посещения украинского президента она была сравнительно безопасной. Подоляка подчеркивает, что «крайне маловероятно», чтобы подобные повреждения могли возникнуть всего за один день.