Известный журналист Дмитрий Стешин в своем телеграм-канале перечислил основные успехи страны за период проведения специальной военной операции.

Дмитрий Стешин, военный корреспондент «Комсомольской правды», назвал 5 ключевых результатов, которых РФ добилась за период СВО. По его мнению Россия доказала Западу свою устойчивость как государства, а также показала способность держать удар и смогла перестроить оборонно-промышленный комплекс под новые задачи.

Еще одним достижением военкор назвал успешное противодействие экономическим санкциям. Несмотря на ограничения, Россия сохранила стабильность и продолжает движение к заявленным целям, проявляя упертость, как заключил Стешин.

Ранее участник СВО Шарафиев заявил о важности установления прочного мира с Украиной.