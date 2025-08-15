Испытание на прочность: военкор назвал 5 ключевых достижений РФ за время СВО
Стешин подвел итоги — что Россия достигла и показала за годы спецоперации?
Фото: [unsplash.com]
Известный журналист Дмитрий Стешин в своем телеграм-канале перечислил основные успехи страны за период проведения специальной военной операции.
Дмитрий Стешин, военный корреспондент «Комсомольской правды», назвал 5 ключевых результатов, которых РФ добилась за период СВО. По его мнению Россия доказала Западу свою устойчивость как государства, а также показала способность держать удар и смогла перестроить оборонно-промышленный комплекс под новые задачи.
Еще одним достижением военкор назвал успешное противодействие экономическим санкциям. Несмотря на ограничения, Россия сохранила стабильность и продолжает движение к заявленным целям, проявляя упертость, как заключил Стешин.
