«Военные карлики»: эксперт оценил качество европейской армии и необходимое число миротворцев для Украины
Полковник Вюстнер: Украине нужны десятки тысяч военных для гарантий безопасности
Европейские лидеры должны трезво оценивать военные возможности стран альянса при обсуждении перспектив развертывания миротворческих сил в Украине. Слова Главы Ассоциации немецких вооруженных сил полковника Андре Вюстнера приводит РБК.
Вюстнер заявил о необходимости размещения в Украине десятков тысяч западных военнослужащих для обеспечения гарантий безопасности. По его мнению, такие страны, как Германия, Франция и Великобритания, должны будут направить значительный военный контингент на долгосрочной основе.
При этом полковник отметил, что европейские армии испытывают серьезные проблемы с ресурсами и перегруженностью. Он охарактеризовал европейские страны как «военных карликов», которые пока не способны самостоятельно обеспечивать свою оборону.
Вюстнер подчеркнул, что любые миротворческие миссии на территории Украины должны планироваться с учетом реальных возможностей европейских армий.
