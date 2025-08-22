«Военные карлики»: эксперт оценил качество европейской армии и необходимое число миротворцев для Украины

Вюстнер заявил о необходимости размещения в Украине десятков тысяч западных военнослужащих для обеспечения гарантий безопасности. По его мнению, такие страны, как Германия, Франция и Великобритания, должны будут направить значительный военный контингент на долгосрочной основе.

При этом полковник отметил, что европейские армии испытывают серьезные проблемы с ресурсами и перегруженностью. Он охарактеризовал европейские страны как «военных карликов», которые пока не способны самостоятельно обеспечивать свою оборону.

Вюстнер подчеркнул, что любые миротворческие миссии на территории Украины должны планироваться с учетом реальных возможностей европейских армий.

Ранее полковник Матвийчук раскрыл, кто может обеспечить Киеву гарантии безопасности.