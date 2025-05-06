Все органы власти и госучреждения Республики Крым ведут паблики во «ВКонтакте»

По словам министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым Альберта Куршутова, в регионе все органы власти и государственные учреждения ведут официальные страницы в соцсети «ВКонтакте». Об этом сообщает «Крым 24».

Он подчеркнул, что важность коммуникаций государства и общества в социальных сетях неоспорима и задачей органов власти является донесение до жителей важной информации через официальные сайты, мессенджеры и оперативное получение от них обратной связи.

По мнению крымского чиновника, о своей работе информируют официальные страницы всех органов исполнительной власти, которые ведут работу в сферах здравоохранения, образования, соцзащиты, спорта, культуры, молодежной политики.

Он уточнил, что на сегодняшний день число госпабликов органов власти и госучреждений в республике составляет более 2,2 тыс., а общая аудитория — свыше 1,6 млн пользователей.

Ранее жителям Подмосковья рассказали, для чего нужны госпаблики.